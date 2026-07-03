В Малоярославце привели в порядок территорию вокруг Успенского храма
Об этом рассказал глава администрации Малоярославецкого округа Вячеслав Парфенов.
Благодаря неравнодушию мецената и Почетного гражданина города Владимира Шершнева удалось уложить свежее асфальтовое покрытие вокруг храма. А ранее территорию святыни сделали безопаснее и удобнее: установили ограждение, разделили потоки пешеходов и машин.
- Центр города хорошеет на глазах. Спасибо всем, кто помогает делать Малоярославец лучше, - поблагодарил жителей глава округа.
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