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Благоустройство

В Малоярославце привели в порядок территорию вокруг Успенского храма

Дмитрий Ивьев
03.07, 08:08
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Об этом рассказал глава администрации Малоярославецкого округа Вячеслав Парфенов.

Благодаря неравнодушию мецената и Почетного гражданина города Владимира Шершнева удалось уложить свежее асфальтовое покрытие вокруг храма. А ранее территорию святыни сделали безопаснее и удобнее: установили ограждение, разделили потоки пешеходов и машин.

- Центр города хорошеет на глазах. Спасибо всем, кто помогает делать Малоярославец лучше, - поблагодарил жителей глава округа.

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