В Калуге завершают ремонт понтонного моста возле бора
Как продвигаются работы, в четверг, 2 июля, рассказали в управлении городского хозяйства.
- Уже сформирован причал со сторон гребной базы, ведутся работы с противоположной стороны, - говорится в комментарии управления. - Секции самого понтона отремонтированы, проведены сварочные, антикоррозийные и покрасочные работы. Оцинковано новое удерживающее ограждение. Одной из важнейших задач - не только обеспечить переправу через водоём, но и создать безопасный и комфортный переход для калужан и гостей города.
Точная дата открытия моста пока не называется.
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