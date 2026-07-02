В Калуге завершают ремонт понтонного моста возле бора

Как продвигаются работы, в четверг, 2 июля, рассказали в управлении городского хозяйства.

- Уже сформирован причал со сторон гребной базы, ведутся работы с противоположной стороны, - говорится в комментарии управления. - Секции самого понтона отремонтированы, проведены сварочные, антикоррозийные и покрасочные работы. Оцинковано новое удерживающее ограждение. Одной из важнейших задач - не только обеспечить переправу через водоём, но и создать безопасный и комфортный переход для калужан и гостей города.

Точная дата открытия моста пока не называется.