Власти Калуги прокомментировали состояние дома Циолковского

Ранее в нашу редакцию обратилась женщина с просьбой разобраться с ненадлежащим состоянием дома Циолковского на улице Георгиевской.

В четверг, 2 июля, ситуацию прокомментировали в администрации города:

- В настоящее время ведутся переговоры с инвестором о передаче этого объекта в целях его восстановления и вовлечения в экономику города. Сейчас в доме заделаны оконные проёмы, а мусор на прилегающей территории планируется убрать до конца этой недели.