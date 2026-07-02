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Благоустройство

Власти Калуги прокомментировали состояние дома Циолковского

Дмитрий Ивьев
02.07, 15:15
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Ранее в нашу редакцию обратилась женщина с просьбой разобраться с ненадлежащим состоянием дома Циолковского на улице Георгиевской.

В четверг, 2 июля, ситуацию прокомментировали в администрации города:

- В настоящее время ведутся переговоры с инвестором о передаче этого объекта в целях его восстановления и вовлечения в экономику города. Сейчас в доме заделаны оконные проёмы, а мусор на прилегающей территории планируется убрать до конца этой недели.

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