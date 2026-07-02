В Калужской области детскую площадку отремонтировали после жалоб местных жителей
Работы проведены в селе Волое Кировского района, сообщил 2 июля начальник управления административно-технического контроля Станислав Орехов.
Ранее проверка показала, что там повреждено резиновое покрытие, нет сетки на баскетбольном кольце, повреждено лакокрасочное покрытие на элементах, а также недостаточно песка под горками.
- По результатам взаимодействия с собственником объекта все выявленные недостатки устранены в установленные законодательством сроки, - заявил Орехов.
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