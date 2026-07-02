Обнинск
+28...+29 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство Благоустройство сквера в деревне Маринки завершилось в Жуковском округе
Благоустройство

Благоустройство сквера в деревне Маринки завершилось в Жуковском округе

Дмитрий Ивьев
02.07, 11:24
0 206
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Работы проведены на улице Весенней, 25, рассказал глава Минстроя Калужской области Вячеслав Лежнин.

 Этот объект для благоустройства во время Всероссийского голосования выбрали 656 местных жителей.

Подрядчики установили круглые качели с подсветкой и шесть садовых качелей, обустроили два комплекта шахматных столов, а также установили две радиусные лавки.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
100%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im9ZVFdJRWUrcFIvMnZoM05VRVNjVHc9PSIsInZhbHVlIjoiQy9YT0p6OStpakNqdmNWK2d1THR5VHZXWDJSOEdHek05dzVPZkI1RnBFV0prTytCNXgyaXFPZjU5L3JxTE9pb01xOHZTTlBJcVVhTE8rYzZSbkowdEc3UDQ3b1JkQ3Yxb3hRNitkbzNmNGlPR2pEcUYzL0QzUnAvcTBMcW1JRHo3dExJRnlaVlhNdXVjbGQwbTdJY0JjUUlacitKcmFuc083ZTRHWmdiTURUUnFPVzFld0tBR1JDWUFmZXk2bFBabm5RUm1zdW9OdCtIeHp5TWhqcjJrY3BrWGtiWFRkUTY2akFxWXZQS3JWM0FjeDNsWXJtL2FKMEFVeFptNWF0TFhXMEJYU0hXQUZ2Y0VLL3JkSEJkeWRXR1lVVEFrazNrZGtGR3VSMEc5MWRCWTMvd3AyQmhHWHdMQmJCN29CeFJXUXFqc0U1c0I0OU1oWE9meEtBeWxjQ3BOK0hmS0k3RDJoVFkybi9lTk0zMmEzd1V4LzNLRjVnSHBPcWpMUnp6bDF1ZUpRSittYjdLbytjR1YzVlZ4RjFYeEFmR00rVk5kM2JPblliYU84UnI5QWFDelpIK2djZHFQR203OGR3MiIsIm1hYyI6Ijc2OGYzNjMxOTRlOGEyMmNhY2QxNmQyZmY2NTQ5YmFkNzhiMjg4Y2M4MmIyMTkzNDUzZmRmODhkZWNmNmQ3ODYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkQxT1ZzSlEzaUh1VlhVQ3dyZEwrMEE9PSIsInZhbHVlIjoieE5IN0U1alEwZTZQU0Y2OGo4WlQzQzF6YUxmWXczM3BSb2lqV05xTDFpQkYrY3I1NEFvZUdDU3hXazhNQ3RiWWFIa0pHYXdPMHNOY1RuS2o5VjNTUENHeEpkL3JwSE5rekxHRnB3V2czVEp5V3E3Njhidy83V1hEdStPUmYzVDBReXVqZldISmdYT2pZTTlpYnBvSDFNSGs4Yld3YThDZ3JQRUJ3V0FESVN5Vy9tZnJkcnZwUFFCcjMyQ0hUaXJYSmtUMmtiL0JldEthR3BLckFZMS8rSVFBWTZEcWpIdFdCTlRHMHFvYzdlMTNBcGVYWGpWWWdwTWtqR0pZVnhVanUrTmwvaDY2WnZaUmdyQTVSWWRtY1VZcUcrS2k5a013d2luVlZ0N1F6bmN0TEdjR2lEMGNKWXlyNitLcWZQR3lhNWJwZ0lVVmF6djNaUkJ5NC9NNldxNFVnWExpVU1wM2ZXY3VoSFh5Z2YvMjdnRTlzaDZUM3ZIbFBuaE1hR012NHIzT1hKLzR2ajY5K0FlalNxYTZ0aXZLa2FIa0ZUcmtxQW9wMkt6anRNOTd6ckZJT0M2UVNCdktydWdCaDlDWDBPVFFXYUkrMTBNWk1lcyt4SHVQT2lHMTR2Ly9GQWhGMFBxNE53UzVJdlkwV0hDNStZbHQyWlZRUk5BQXh3K3lPdEp3YSt5ZU9HREViSkZuRTVzZEN5NkhocDIvaWpZUE5WdmxkV3NWUDFlZ3lsSW95MW9Sd3FvbFpRR3ZuQU1HRE9ETldEcE4vbnFqWmtMWEJ5RXNVWlJLOWlSK0RjaHh0aHpURGxzNExTanVzM1ZhTXgrUnlONG5kRHNsLzcyRiIsIm1hYyI6IjAyZmM5ZjVlNjliZDU2Nzg3MTZmYmNiYzU0NzI2Y2Y4MTgxMDY5NmNiNjE0NTY3MTEyZThkZjkwYjRiNGE0MDciLCJ0YWciOiIifQ==
18+