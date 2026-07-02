Благоустройство сквера в деревне Маринки завершилось в Жуковском округе

Работы проведены на улице Весенней, 25, рассказал глава Минстроя Калужской области Вячеслав Лежнин.

Этот объект для благоустройства во время Всероссийского голосования выбрали 656 местных жителей.

Подрядчики установили круглые качели с подсветкой и шесть садовых качелей, обустроили два комплекта шахматных столов, а также установили две радиусные лавки.