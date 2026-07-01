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Благоустройство

На перекрёстке улицы Тарутинской и переулка Механизаторов обнаружили три ямы

Евгения Родионова
01.07, 12:37
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Об этом в среду, 1 июля, рассказала горожанка в комментариях в социальной сети.

По её словам, ямы там очень глубокие.

— Обратите внимание на три очень глубоких ямы на перекрёстке улицы Тарутинской и переулка Механизаторов, - пишет калужанка. - При повороте в переулок обязательно попадаешь в них, машина получает сильный удар. Заделайте, пожалуйста, эти ямы.

По словам представителя администрации города Калуги возможность ямочного ремонта на этом участке рассмотрят в текущем году.

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