На перекрёстке улицы Тарутинской и переулка Механизаторов обнаружили три ямы

Об этом в среду, 1 июля, рассказала горожанка в комментариях в социальной сети.

По её словам, ямы там очень глубокие.

— Обратите внимание на три очень глубоких ямы на перекрёстке улицы Тарутинской и переулка Механизаторов, - пишет калужанка. - При повороте в переулок обязательно попадаешь в них, машина получает сильный удар. Заделайте, пожалуйста, эти ямы.

По словам представителя администрации города Калуги возможность ямочного ремонта на этом участке рассмотрят в текущем году.