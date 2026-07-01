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Благоустройство

Улица Изумрудная утопает в песке из-за строительных работ

Евгения Родионова
01.07, 11:45
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Во вторник, 30 июня, калужанка рассказала о проблеме с песком на улице Изумрудной в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, улица вся в грязи.

— Грязь разносят со строек, - пишет женщина. - Никто не моет колёса тяжёлой техники. Весь Силикатный в грязи. Сломали новый тротуар и не ремонтируют.

— Экскаватор работает на двух площадках, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Имеется пункт помывки колёс, гусеницы отмыть полностью не удается. Застройщик обещал отремонтировать дорогу после окончания строительства. Уборка дороги началась.

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