Улица Изумрудная утопает в песке из-за строительных работ
Во вторник, 30 июня, калужанка рассказала о проблеме с песком на улице Изумрудной в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».
По её словам, улица вся в грязи.
— Грязь разносят со строек, - пишет женщина. - Никто не моет колёса тяжёлой техники. Весь Силикатный в грязи. Сломали новый тротуар и не ремонтируют.
— Экскаватор работает на двух площадках, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Имеется пункт помывки колёс, гусеницы отмыть полностью не удается. Застройщик обещал отремонтировать дорогу после окончания строительства. Уборка дороги началась.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь