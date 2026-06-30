В микрорайоне Кубяка дорогу заасфальтируют дорогу до середины июля

Во вторник, 30 июня, калужанка рассказала о проблеме с дорогой в микрорайоне Кубяка в комментариях в социальной сети.

По её словам, на улице Кубяка нужен ремонт.

— Когда сделают нормальный асфальт? - интересуется женщина. - Прошло уже много времени с тех пор, как Водоканал заделал трубы, а когда дорогу вернут в нормальное состояние?

— Проведём асфальтирование до середины июля, - прокомментировали ситуацию в ГП «Калугаоблводоканал».