В микрорайоне Кубяка дорогу заасфальтируют дорогу до середины июля
Во вторник, 30 июня, калужанка рассказала о проблеме с дорогой в микрорайоне Кубяка в комментариях в социальной сети.
По её словам, на улице Кубяка нужен ремонт.
— Когда сделают нормальный асфальт? - интересуется женщина. - Прошло уже много времени с тех пор, как Водоканал заделал трубы, а когда дорогу вернут в нормальное состояние?
— Проведём асфальтирование до середины июля, - прокомментировали ситуацию в ГП «Калугаоблводоканал».
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