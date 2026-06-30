В Калуге спилят тысячу деревьев

Этим летом в Калуге планируют убрать от 750 до 1050 старых деревьев. Точное количество зависит от толщины стволов. По словам первого заместителя главы города Василия Полежаева, работы сейчас в самом разгаре. На улице Циолковского спил уже завершен, а на Московской и улице Максима Горького коммунальщики продолжают трудиться.

Замглавы города отметил, что под топор попадают только больные и опасные насаждения. На их месте обязательно появятся новые. Однако сначала коммунальникам предстоит выкорчевать старые пни, чтобы освободить пространство для корней молодых саженцев.

Деньги на обновление городских улиц уже выделены. Администрация заключила договор на сумму около 40 миллионов рублей. По условиям соглашения, подрядчики обязаны завершить все работы по высадке новых деревьев до конца ноября.