1400 кубометров мусора вывезли с улиц Калуги

За прошедшую неделю коммунальные службы Калуги вывезли с городских улиц больше тысячи четырехсот кубометров мусора.

Работники городского хозяйства очистили почти сотню контейнерных площадок. В основном речь идет о строительных отходах, которые нельзя выбрасывать в обычные дворовые баки.

В администрации города напомнили, что оставлять такой мусор в неположенных местах не только некрасиво, но и очень накладно. За организацию свалок во дворах, парках или за городом предусмотрены штрафы. Обычным жителям, которые решат избавиться от хлама в обход правил, придется заплатить от трех до пяти тысяч рублей. Для руководителей предприятий штраф вырастает до 30 тысяч рублей, а вот для самих компаний наказание самое суровое — от 50 до 110 тысяч рублей.