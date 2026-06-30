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Благоустройство

1400 кубометров мусора вывезли с улиц Калуги

Дмитрий Ивьев
30.06, 11:17
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За прошедшую неделю коммунальные службы Калуги вывезли с городских улиц больше тысячи четырехсот кубометров мусора.

Работники городского хозяйства очистили почти сотню контейнерных площадок. В основном речь идет о строительных отходах, которые нельзя выбрасывать в обычные дворовые баки.

В администрации города напомнили, что оставлять такой мусор в неположенных местах не только некрасиво, но и очень накладно. За организацию свалок во дворах, парках или за городом предусмотрены штрафы. Обычным жителям, которые решат избавиться от хлама в обход правил, придется заплатить от трех до пяти тысяч рублей. Для руководителей предприятий штраф вырастает до 30 тысяч рублей, а вот для самих компаний наказание самое суровое — от 50 до 110 тысяч рублей.

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