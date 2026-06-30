В Жуковском районе на дороге торчит кусок арматуры

Об этом во вторник, 30 июня, рассказала местная жительница в комментариях в социальной сети.

По её словам, дорога давно требует ремонта.

— Жители очень просят очистить и отремонтировать дорогу в Жуковском районе от села Чаусово до границы Тарусского района в сторону села Роща, - пишет женщина. - Торчащую на дороге арматуру можно убрать и поваленные деревья?

— На дороге «Чаусово» - «Роща» в прошлом году проведен ямочный ремонт на 1,3 километра, - комментирует ситуацию администрация Жуковского района. - На наиболее проблемном участке, протяженностью 850 метров, уложена асфальтная крошка. Окос обочин и локальная отсыпка будут проведены до конца лета. Рассматриваем возможности проведения ремонта оставшейся части дороги.