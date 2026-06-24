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Благоустройство

Калужане выбрали 57 объектов для благоустройства в 2027 году

Дмитрий Ивьев
24.06, 10:49
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В Калужской области подвели итоги всероссийского онлайн-голосования за благоустройство общественных пространств. Благодаря выбору жителей в 2027 году обновят 57 различных территорий.

Губернатор Владислав Шапша отметил высокую активность земляков. Всего в голосовании приняли участие около 142 тысяч человек. Лидерами по вовлеченности стали жители Медыни — там свой выбор сделали почти 40% населения старше 14 лет.

Глава региона подчеркнул, что такой показатель стал одним из лучших в стране и был высоко оценен на федеральном уровне. Владислав Шапша также привел в пример саму Медынь, где по инициативе местных жителей благоустраивают набережные рек Медынки и Судейки. Он отметил, что на месте заброшенных пустырей уже появились уютные места для семейного отдыха.

Голосование прошло в рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни».

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