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Благоустройство

В центральном парке рыбка в фонтане перестала быть золотой

Евгения Родионова
23.06, 12:00
2 366
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Об этом в понедельник, 22 июня, сообщила нам калужанка через сообщения обратной связи.

По её словам, рыбка в фонтане перестала быть золотой.

— А рыбка-то совсем не золотая! - пишет горожанка. - Фонтан в центральном парке.

Мы попросили Управление городского хозяйства прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.

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