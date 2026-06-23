В центральном парке рыбка в фонтане перестала быть золотой
Об этом в понедельник, 22 июня, сообщила нам калужанка через сообщения обратной связи.
По её словам, рыбка в фонтане перестала быть золотой.
— А рыбка-то совсем не золотая! - пишет горожанка. - Фонтан в центральном парке.
Мы попросили Управление городского хозяйства прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.
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