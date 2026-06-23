В центральном парке рыбка в фонтане перестала быть золотой

Об этом в понедельник, 22 июня, сообщила нам калужанка через сообщения обратной связи.

По её словам, рыбка в фонтане перестала быть золотой.

— А рыбка-то совсем не золотая! - пишет горожанка. - Фонтан в центральном парке.

Мы попросили Управление городского хозяйства прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.