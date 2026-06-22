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Благоустройство

На улице Октябрьской устранили препятствие на дороге

Евгения Родионова
22.06, 15:49
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Фото: администрация города Калуги
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В пятницу, 19 июня, калужанин рассказал о препятствиях на улице Октябрьской.

По его словам, на участке торчат металлические колышки размером один-два сантиметра.

— Это вполне достаточно, чтобы проткнуть резину на моей электро-коляске, - пишет мужчина. - Просьба устранить (вырвать или зацементировать).

— Металлические колышки срезали, - прокомментировали ситуацию в администрации города Калуги.

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