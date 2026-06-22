На Правом берегу дети «протоптали путь к знаниям» по полю

Об этом в воскресенье, 21 июня, рассказала калужанка в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, необходимо сделать тротуар к школе.

— В 13-й школе на улице Минской учатся дети с улиц Адмирала Сенявина, Академика Потехина, Фомушина, Серафима Туликова и Хорошей, - пишет женщина. - Эти же ребята ходят в детский сад «Карусель». Самый короткий путь - через пешеходный переход у домов №24 и №15 по улице Минской, а дальше - полем к улице Адмирала Сенявина. Тропу уже протоптали: в сухую погоду там идут и школьники, и родители с колясками. Но осенью начнётся слякоть, и детям снова придётся делать крюк - сначала к Фомушина, потом к началу Минской и только потом к школе. Просим помочь с организацией нормального прохода или хотя бы тротуара по этому маршруту.

— Рассмотрим возможность строительства тротуара в последующие годы, - прокомментировали ситуацию в администрации города Калуги.