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Благоустройство

В Людиново завершается благоустройство сквера Тружеников тыла

Дмитрий Ивьев
22.06, 12:08
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Работы идут по федеральной программе благоустройства и сейчас выходят на финишную прямую. Ход строительства оценили местные депутаты и представители администрации.

Глава округа Геннадий Ананьев рассказал, что строители уже полностью заменили старые канализационные трубы. Сейчас рабочие укладывают тротуарную плитку, устанавливают бордюры и монтируют новые фонари. Чтобы прогулки были удобнее для всех, бордюры у дороги сделали ниже. В ближайшие дни постамент памятника облицуют гранитом, чтобы мемориал выглядел торжественно и аккуратно.

Председатель местной Думы Владимир Потапов остался доволен увиденным. Он отметил, что строители строго следуют плану и выполняют работу качественно. Завершить все работы обещают до конца июня.

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