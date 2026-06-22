В Людиново завершается благоустройство сквера Тружеников тыла

Работы идут по федеральной программе благоустройства и сейчас выходят на финишную прямую. Ход строительства оценили местные депутаты и представители администрации.

Глава округа Геннадий Ананьев рассказал, что строители уже полностью заменили старые канализационные трубы. Сейчас рабочие укладывают тротуарную плитку, устанавливают бордюры и монтируют новые фонари. Чтобы прогулки были удобнее для всех, бордюры у дороги сделали ниже. В ближайшие дни постамент памятника облицуют гранитом, чтобы мемориал выглядел торжественно и аккуратно.

Председатель местной Думы Владимир Потапов остался доволен увиденным. Он отметил, что строители строго следуют плану и выполняют работу качественно. Завершить все работы обещают до конца июня.