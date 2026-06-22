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Благоустройство

В Калуге будут решать, что делать со сломанной детской площадкой

Евгения Родионова
22.06, 10:00
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В субботу, 20 июня, калужанка рассказала о проблемной детской площадке на улице Пухова возле Городского досугового центра в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, площадке требуется ремонт.

— Красная опора сломана, - пишет женщина. - Никак не закреплена вообще, но вставлена, мол, всё держится. Облокотились - и чудом просто с ребёнком не упали вниз. Ни ленты загородительной, ничего.

— Комплекс огородили, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - В понедельник выйдем на место для оценки ситуации в части ремонта оборудования.

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