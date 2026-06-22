В деревне Косилово на мосту образовалась яма

Об этом в понедельник, 22 июня, рассказала местная жительница в комментариях в социальной сети.

По её словам, ночью её можно не заметить.

— Просьба заделать яму, - пишет женщина. - Также обкосить обочину.

— До конца месяца состоится выезд для осмотра и принятия решения, - прокомментировали ситуацию в администрации Малоярославецкого района.