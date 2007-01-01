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Благоустройство

Дорогу между селом Недельное и деревней Рысковщина избавят от ям

Евгения Родионова
19.06, 09:30
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В четверг, 18 июня, жительница Малоярославецкого района сообщила о проблеме с дорогой на село Недельное и до деревни Рысковщина в комментариях в социальной сети.

По её словам, состояние дороги оставляет желать лучшего.

— Я правильно понимаю, что комиссия, состоящая из администрации и подрядной организации, считает такую дорогу отремонтированной и пригодной для эксплуатации? - поинтересовалась местная жительница. - Отрезок от поворота на село Недельное до деревни Рысковщина вся в ямах.

— В июне-июле (в зависимости от погоды) выполним грейдирование дороги с подсыпкой проблемных мест, - комментирует ситуацию администрация Малоярославецкого района. - Также выравним покрытие из асфальтовой крошки.

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