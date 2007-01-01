На кладбище в центре Калуги пишут « записки покойникам»

Об этом во вторник, 16 июня, рассказала калужанка в комментариях в социальной сети.

По её словам, на кладбище на улице Труда настоящий хаос: кучи мусора, деревья прорастают сквозь могилы, а на оградах развешивают бумажки с просьбами «уберите могилки».

— Кому пишут? - интересуется женщина. - Записки покойникам? Я хожу убираться на могилы дедушки и бабушки, один раз мы сами выгребли кучу мусора. Теперь уже не можем - там навалили бетонные плиты и куски железа. И так по всему кладбищу. Абсолютное безразличие! В центре города такое натворили с кладбищем. Я ездила в Белоруссию: там город заброшенные могилы убирает - просто мусор и деревья, все кладбища даже сельские пример для подражания!

— Уборку кладбища проводим регулярно, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Вынос свалок с середины участка выполняем ручным способом по письменному заявлению граждан. Наводить порядок в чужих родственных оградах у нас нет полномочий, это не входит в муниципальное задание и противоречит законодательству. Деревья опиливаем постепенно.