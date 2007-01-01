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Благоустройство

Жители Жуковского района 15 лет добиваются ремонта дороги Чаусово – Роща

Евгения Родионова
16.06, 09:17
0 136
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Об этом во вторник, 16 июня, рассказала местная жительница в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, проблема не решается уже 15 лет.

— Просим соединить нормальной дорогой Жуковский район с Тарусским на участке Чаусово-Роща, - пишет женщина. - Уж и решение суда было, дорога на балансе, однако в Жуковском районе она по-прежнему в ямах. Помогите нам.

— На дороге «Чаусово» - «Роща» в прошлом году проведён ямочный ремонт на 1,3 километра, - комментирует ситуацию администрация Жуковского района. - На наиболее проблемном участке, протяжённостью 850 метров, уложена асфальтная крошка. Рассматриваем возможности проведения ремонта оставшейся части дороги.

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