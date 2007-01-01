В деревне Тимохино засыпят ямы на дороге до конца июня
В среду, 10 июня, житель деревни Тимохино Малоярославецкого района рассказал о проблеме с дорогой в комментариях в социальной сети.
По его словам, дорогу никогда не ремонтировали.
— Мы не первый год обращаемся в администрацию, чтобы отремонтировали дорогу - выезд из Тимохино, Богрово и Быково, - пишет мужчина. - Дорожная служба Малоярославца постоянно или сдвигает сроки работ или игнорирует выполнение своих обязанностей. А в этом году так мы понимаем, что плановое грейдирование даже подъезда к улицам, как и сами улицы выполняться не будут. Мы с ужасом смотрим вперёд на то, что будет зимой.
— В рамках содержания до конца месяца выполним грейдирование дороги и улично-дорожной сети, при необходимости с подсыпкой инертными материалами, - прокомментировали ситуацию в администрации Малоярославецкого района.
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