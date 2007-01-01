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Благоустройство

На улице Гвардейской уберут детскую площадку

Евгения Родионова
09.06, 13:45
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Во вторник, 9 июня, калужанка рассказала о проблеме с песочницей на детской площадке возле дома №10 на улице Гвардейской в комментариях в социальной сети.

По её словам, песочница нуждается в замене.

— Песочница в ужасном состоянии, опасна для детей, - пишет женщина. - Можно ли поменять на новую детскую песочницу?

— Завтра демонтируем, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Замена, к сожалению, пока не планируется.

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