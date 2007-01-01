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Благоустройство

В деревне Гончаровка реконструируют мост через реку Локня

Евгения Родионова
08.06, 11:33
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Об этом в понедельник, 8 июня, сообщили в ГКУ «Калугадорзаказчик».

Работы ведутся по графику.

Строители уже смонтировали пролётные балки и сделали выравнивающий слой. Сейчас подрядчик укрепляет конусы моста. Также приступили к устройству локально-очистных сооружений.

Работы планируют завершить летом.

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