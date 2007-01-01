В деревне Гончаровка реконструируют мост через реку Локня
Об этом в понедельник, 8 июня, сообщили в ГКУ «Калугадорзаказчик».
Работы ведутся по графику.
Строители уже смонтировали пролётные балки и сделали выравнивающий слой. Сейчас подрядчик укрепляет конусы моста. Также приступили к устройству локально-очистных сооружений.
Работы планируют завершить летом.
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