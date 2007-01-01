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Благоустройство

В Спас Деменском округе благоустроили источник Почаевской иконы

Жители Спас Деменска и окрестных деревень собрались вместе, чтобы навести порядок на святом источнике.
Ольга Володина
08.06, 09:56
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Фото: Администрация Спас-Деменского муниципального округа.
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Об этом сообщили в администрации Спас-Деменского округа 8 июня.

Объектом заботы стал источник Почаевской иконы Божией Матери в деревне Болва, а также территория вокруг него. Неравнодушные люди вышли на субботник и распределили работы между собой: одни расчищали тропы для паломников, другие наводили порядок в купели, третьи собирали мусор, выпалывали сорняки и убирали сухостой.

- Каждый вложил частичку души — и вместе они сделали пространство ещё более светлым, ухоженным и гостеприимным. Теперь здесь ещё приятнее помолиться, набрать святой воды и просто побыть наедине с собой, - отмечают в администрации. - Глядя на это, по-настоящему понимаешь: настоящая сила — в единстве. Когда люди объединяются ради доброго дела, происходит маленькое чудо — и место, дорогое сердцу, становится ещё краше.

В администрации поблагодарили всех участников субботника.

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