В Калуге реставрируют Пестриковскую богадельню
Работы ведутся на улице Воскресенской. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
Главная задача - не просто отремонтировать, а сохранить её старинный облик.
Кровельные работы находятся на завершающей стадии. Уже расчистили стены от многолетних наслоений штукатурки, краски и загрязнений. Вручную расчистили декоративные элементы фасада.
Продолжаются работы по реставрации и воссозданию утраченных деталей лепного и тянутого декора.
Штукатурку на стенах уже привели в порядок. Сейчас поверхности готовят к покраске.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь