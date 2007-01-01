В Калуге реставрируют Пестриковскую богадельню

Работы ведутся на улице Воскресенской. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Главная задача - не просто отремонтировать, а сохранить её старинный облик.

Кровельные работы находятся на завершающей стадии. Уже расчистили стены от многолетних наслоений штукатурки, краски и загрязнений. Вручную расчистили декоративные элементы фасада.

Продолжаются работы по реставрации и воссозданию утраченных деталей лепного и тянутого декора.

Штукатурку на стенах уже привели в порядок. Сейчас поверхности готовят к покраске.