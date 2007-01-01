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Благоустройство

В Дзержинском округе завершилось благоустройство двух объектов по нацпроекту

Дмитрий Ивьев
05.06, 15:01
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В Дзержинском округе завершили благоустройство двух общественных пространств по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Обновленные объекты уже оценили жители Кондрово и деревни Жилетово.

В центре Кондрово на улице Кутузова появился новый тротуар, который сделал прогулки пешеходов более безопасными и комфортными. А в Жилетово вокруг местного стадиона проложили современную беговую дорожку с резиновым покрытием. Теперь здесь можно не только играть в футбол, но и бегать или заниматься на тренажерах.

Глава администрации округа Егор Вирков отметил, что эти проекты — хороший пример того, как федеральные программы меняют жизнь людей к лучшему, создавая удобные места для спорта и отдыха прямо рядом с домом.

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