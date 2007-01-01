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Благоустройство

Во дворе дома на Грабцевском шоссе детей лишили песка

Евгения Родионова
05.06, 13:52
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В четверг, 4 июня, калужанка рассказала о проблемах на площадке у домов №112 и №110 на Грабцевском шоссе.

По её словам, уборку на площадке последний раз делали осенью прошлого года.

— Привезите песок в песочницу на площадку, - просит горожанка. - И также хотелось бы, чтобы на этой площадке сделали уборку. Не только где тренажеры, а на территории всей площадки.

— Уборка этой территории будет проведена в течение недели, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Песок планируем завести в течение лета.

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