Во дворе дома на Грабцевском шоссе детей лишили песка
В четверг, 4 июня, калужанка рассказала о проблемах на площадке у домов №112 и №110 на Грабцевском шоссе.
По её словам, уборку на площадке последний раз делали осенью прошлого года.
— Привезите песок в песочницу на площадку, - просит горожанка. - И также хотелось бы, чтобы на этой площадке сделали уборку. Не только где тренажеры, а на территории всей площадки.
— Уборка этой территории будет проведена в течение недели, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Песок планируем завести в течение лета.
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