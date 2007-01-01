На улице Аллейной появились дефекты на дороге

В четверг, 4 июня, калужанин рассказал о проблемном участке дороги при выезде из двора возле дома №12 на улице Аллейной.

По его словам, сейчас там есть дорожные дефекты.

— По имеющимся данным, проходят ремонтные работы дороги на улице Маяковского, - пишет мужчина. - От лица жителей дома просим устранения данных дорожных дефектов.

— Дворовые и междворовые проезды мы ремонтируем в рамках муниципальной программы, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Поэтапно совместно с депутатами по каждому округу ежегодно определяем перечень дворовых территорий, где эти работы необходимо провести в приоритетном порядке. В этом году по этому адресу ремонт пока, к сожалению, не планируется, но будем рассматривать возможность его проведения в следующие годы.