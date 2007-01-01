В Калуге тротуары поливают за час до ливня

Калужанин обратил внимание нашей редакции на нелогичные, по его мнению, действия городских служб. Он стал свидетелем того, как перед самым дождём на улице работала поливальная машина.

- Сейчас МЧС прислали предупреждение о грозе и ливне, действительно тучи набежали и видимо, дождь будет. Но дело не в этом. Стал свидетелем, как на пуховском тротуаре работает поливалка. Зачем трактор выпустили перед дождем непонятно – а ведь это бензин и наверно, какие-то еще затраты из бюджета, — написал мужчина.

Он также отметил, что поливалка не справляется со своей задачей. Пух, который лежал на тротуаре, так и остался на месте. Зато после проезда трактора по асфальту тянется след из грязи и воды.