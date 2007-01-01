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Благоустройство

В Калуге тротуары поливают за час до ливня

Дмитрий Ивьев
04.06, 14:53
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Калужанин обратил внимание нашей редакции на нелогичные, по его мнению, действия городских служб. Он стал свидетелем того, как перед самым дождём на улице работала поливальная машина.

- Сейчас МЧС прислали предупреждение о грозе и ливне, действительно тучи набежали и видимо, дождь будет. Но дело не в этом. Стал свидетелем, как на пуховском тротуаре работает поливалка. Зачем трактор выпустили перед дождем непонятно – а ведь это бензин и наверно, какие-то еще затраты из бюджета, — написал мужчина.

Он также отметил, что поливалка не справляется со своей задачей. Пух, который лежал на тротуаре, так и остался на месте. Зато после проезда трактора по асфальту тянется след из грязи и воды.

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