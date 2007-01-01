В селе Чипляево отремонтировали автомобильную дорогу
В четверг, 4 июня, прокуратура Спас-Деменского района сообщила о ремонте автомобильной дороги.
По данным ведомства, подрядчик плохо следил за состоянием дороги.
— На покрытии появились ямы и другие повреждения, хотя по договору компания должна была держать трассу в порядке, - уточнили в прокуратуре.
Надзорное ведомство указало подрядчику на нарушения. После этого их быстро исправили. Сейчас дорога соответствует всем нормам.
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