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Благоустройство

В селе Чипляево отремонтировали автомобильную дорогу

Евгения Родионова
04.06, 12:01
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В четверг, 4 июня, прокуратура Спас-Деменского района сообщила о ремонте автомобильной дороги.

По данным ведомства, подрядчик плохо следил за состоянием дороги.

— На покрытии появились ямы и другие повреждения, хотя по договору компания должна была держать трассу в порядке, - уточнили в прокуратуре.

Надзорное ведомство указало подрядчику на нарушения. После этого их быстро исправили. Сейчас дорога соответствует всем нормам.

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