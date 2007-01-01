Калужская делегация поучаствовала в высадке аллеи в преддверии ПМЭФ

Представители делегации Калужской области стали участниками неформального открытия XXIX Петербургского международного экономического форума — высадке лиственной аллеи в честь Года единства народов России в Михайловском сквере Санкт-Петербурга. Участниками акции стали также ветераны спецоперации с семьями, представители власти и бизнеса, главы иностранных дипломатических миссий.

Символизм акции, в которой приняли участие заместители губернатора Калужской области Константин Горобцов и Дмитрий Разумовский, а также глава Калуги Дмитрий Денисов, отметил также вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. По его словам, каждое дерево высаживается в честь одного из регионов страны.

В Михайловском сквере были высажены липы и дубы, которые символизируют мир и заботу, а также силу и стойкость российского народа соответственно.

Акцию по высадке аллеи организовали Фонд «Живое наследие» совместно с Фондом Росконгресс в рамках объявленного Президентом Российской Федерации Года единства народов России.