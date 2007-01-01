В Товарково занялись благоустройством
Там продолжаются работы на площади перед КДЦ им. А.Г. Родионова.
Работы выполняются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщил 2 июня министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин.
- Сейчас на объекте идёт второй этап благоустройства. Подрядная организация завершила демонтаж старого плиточного покрытия и приступила к укладке новой плитки, - отметил он. - Обновление площади позволит сделать общественное пространство более современным, удобным и комфортным для жителей.
