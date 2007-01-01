На площади Театральной фонтаны снова заработают после демонтажных работ

Во вторник, 2 июня, в нашу редакцию обратилась читательница через сообщения обратной связи с просьбой выяснить причину, по которой фонтаны на площади Театральной не работают.

— Может где-то информация проскакивала про фонтаны на Театральной у Драмтеатра? - поинтересовалась калужанка. - Почему они не работают?

— Фонтан на площади Театральная временно отключен в связи с проводимыми работами по демонтажу здания «Бургер Кинга», - комментирует ситуацию Управление городского хозяйства города Калуги. - В настоящее время ведутся работы по переподключению коммуникаций и оборудования фонтана, после чего в ближайшее время фонтан вновь заработает.