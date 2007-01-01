В посёлке Товарково дорога разваливается от выбоин и ям

В понедельник, 1 июня, жительница посёлка Товарково рассказала о проблемах с ямочным ремонтом на улицах в комментариях в социальной сети.

По её словам, ремонт необходим на улицах Советской и Строителей.

— Когда в Товарково будет ямочный ремонт? - интересуется женщина. - Или две латки поставили на Строителей и успокоились? А остальная дорога вся в выбоинах и ямах.

— На улице Советской планируется капитальный ремонт дороги, но, к сожалению, пока точные сроки его проведения написать не можем, - комментирует ситуацию администрация Дзержинского района. - По улице Строителей провели ямочный ремонт наиболее проблемных участков. В настоящее время дорога находится в проезжем состоянии.