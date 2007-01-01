Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В посёлке Товарково дорога разваливается от выбоин и ям
Благоустройство

В посёлке Товарково дорога разваливается от выбоин и ям

Евгения Родионова
02.06, 11:58
0 328
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В понедельник, 1 июня, жительница посёлка Товарково рассказала о проблемах с ямочным ремонтом на улицах в комментариях в социальной сети.

По её словам, ремонт необходим на улицах Советской и Строителей.

— Когда в Товарково будет ямочный ремонт? - интересуется женщина. - Или две латки поставили на Строителей и успокоились? А остальная дорога вся в выбоинах и ямах.

— На улице Советской планируется капитальный ремонт дороги, но, к сожалению, пока точные сроки его проведения написать не можем, - комментирует ситуацию администрация Дзержинского района. - По улице Строителей провели ямочный ремонт наиболее проблемных участков. В настоящее время дорога находится в проезжем состоянии.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
4 оценили
50%
0%
0%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjNMQ2JlOFlDaUlDOFY3ckRFMzNlOVE9PSIsInZhbHVlIjoiTno3ZDg5dmxqeWd6dll1UGV5TU5EeTJjMEZBWXhZay9hK3l3V1cyMDRBdkNtMVlXRmloQ0RvNEgzZGVxVWhWdU9pMm9qSmQvekRXOTdSMTVtVE5CY2VJVUpwWldyQWtSeWRRdjRpVHN3anVHVXlLQ2RuYkxhcXJTOGZvdUJocWJveGFFcXFqakpFQlZsV1pOY01sVTg4QzJKVXJrSFJQQnU0ODhvb3BST1Raa3dyM3JGTmpLVjRjM1FnS1FlbGJsbXBQK3FIbVlrT0xWTkVPbGdmWDRlNDBsQU9GNkl3a0h2bFFZdGd4clhPQjh6Rk8vYjI3K0xvKzBEckJOTk1Sbkl5UVZjZWhIcTNWdGRHSWxmbkN0Ny9XV1pDWEx1aXpuVUZsd1N4YUZYQTIyMGhaeUxpdHY5M1ZkbGhhb0pKNlU1TUk0QW9oWm1uazR0WW1kcFBQbDRzaUNabytPTTNXT3hCak1vVDdNVzBGOE56MFdTdEc2V0MrMVFFNzVxUnZVK091VXdrT2d6a0FjU0NWVDB1ZDVwMi9RcG5YWVo0UGtsSVJDOHdNOHZpUm1rTkxxUTEwbGhTZ1Awck5ZTGY3byIsIm1hYyI6Ijg2MDgxMjFjNzY3YTkzYTkwYzU2YjhiY2JlNzIwMmE1MWZlYTllY2E1MjFiNjI0YTJjNzc3ODkxMjJhNTNiZmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InRqVGZLVEhTbklkd0FjSWVDRlFNRUE9PSIsInZhbHVlIjoieTJyMzNXY0ZNWUJpalVwak15M0ViODU3eWxYVk5ib2pRc04xMSsrQzM4dVRPbHN4YTRCWThmOWs1QmIzbzArR0VpNFEwcUlQSlBHenZaRHIrbGhaZ3FpOWNpcytvNzZuN3ozcUdvUngwR1ZpNnN5RUdRS3RpUlJBUkMrN2VpSUhSTkVuS3JUQVU0NDdhMzNKbnpCOVZhQWdMN0ttMDhjRlUydXN1SmtkdW02Y3dmT1JsTlFSa1cwNS9zdzYyNlZYek5OSWZ2dE9KVTd3QnhhYnpwMFN0cGd5bUNlTFcrdUNZQVI4Q0VjOCt1ekFtSTJaRzh0MGFDSE5ZUkF6YW1WWFVDbG4yaUJRUHFpOXdDU2poeEhmQ3pvandPZW1COWdWUHJ1OCs2WjJPc0N2MnBPSlNLdUJuZG5ZZjVBYUU0Ri8rVkd4eGdUSUlTd1RxZDk2V3ZEeDlwbW9MUVN2em9saUdDeVVmWkF4Tlc0RFo3d3luRGl2T1BFSnYrdnI0Z2UwSE9YS0VxeHIyUk9HNmwrdWlzZmhYb25taGlQR3dVNE5ZdHFVVUVmN1lsVXBWSzlDZ25ZTC9EeTVMUk1WTjhrOFNxalBTdXZFWEdlVEs3RzF2YXVVN3hBYWdnZmRCamdpd3N0MDZMbVZoR0ZRdDhXVk5rZmZXRjErVXFCVFljQnNtcW5PSEN5b2c1Sm0zeWMzNjd4WE9DVi9CYVFUc3loVDNYVGlmamsybjExaUthaHhIWVZCMnBraDNXRjNxVXVDdmNuaFlMQ2xsU3dIOWJYc21sNlFYR0RtV2N5RFhGNTJ4NU5CZGNLUEpFUWV3K1ppdzNycGtHWGRPUVcwT2kvSSIsIm1hYyI6ImE4YmEwMjkzZjdhZGNlZGMyNDQ2MjYwMmNkNjU1NDY1MWY5NWY0NDhjZTAzMmY1YTIyNDQzYWFmMmNlY2EzYmIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+