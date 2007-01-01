На набережной Оки траву окосят до середины июня
В понедельник, 1 июня, калужанка рассказала о зарослях на набережной Оки в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».
По её словам, траву там ещё ни разу не косили.
— Очень часто туристы останавливаются и прогуливаются на набережной, - пишет горожанка. - Стыдно за город, такая красивая набережная!
— Окос набережной стоит в плане, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - До середины месяца проведём работы.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь