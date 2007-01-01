Территория возле Палат Коробова зарастает сухими деревьями и кустарниками

В понедельник, 1 июня, калужанка рассказала о проблеме на улице Плеханова в комментариях в социальной сети.

По её словам, территория возле Палат Коробова не ухожена.

— Так и не сделали на улице Плеханова Палаты Коробова, - пишет горожанка. - Столько экскурсий и гостей города, люди ходят по грязи. Всё заросло: сухие деревья, кустарники не ухожены, всё как в лесу. Можно как-то опилить, подстричь?

— К сожалению, в этом году изменение границ сквера и демонтаж ограждения не планируется, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Будем прорабатывать вопрос прохода в следующем году. Касаемо деревьев, до конца недели выйдем на место для осмотра.