Благоустройство
Владислав Шапша обратил внимание глав муниципалитетов на благоустройство

Дмитрий Ивьев
01.06, 12:07
Губернатор Калужской области во время прогулки по Калуге с главой города Дмитрием Денисовым обсудил вопросы благоустройства. Глава региона указал на недостатки в содержании общественных пространств, в частности отметив неухоженный вид сквера Мира.

Также требовалось покосить траву и оформить клумбы в других местах. Чтобы сделать город привлекательнее к летнему сезону, на этой неделе здесь планируют высадить однолетние цветы.

Отдельное внимание уделили состоянию деревьев. Губернатор подчеркнул важность удаления сухих и аварийных растений, что соответствует многочисленным жалобам жителей, поступающим через Центр управления регионом. Проблемные участки есть на улицах Октябрьской, Болотникова, Тульской, а также в деревне Колюпаново. В Калуге эти работы уже ведутся по плану.

В Обнинске также занялись проверкой зеленых насаждений, особенно в Старом городе. Местные власти уточнили, что сейчас проводится только оценка состояния деревьев, а массовые вырубки не планируются.

