В сквере «Содружество» завершили благоустройство участка
В понедельник, 1 июня, калужанка рассказала о плачевном состоянии сквера после ежегодных раскопок в социальных сетях.
По её словам, сквер изуродован.
— Закопали как зря, деревья многолетние загубили, - пишет горожанка. - Был красивый газон, теперь по этой глине ничего не растёт. Завезите земли. Так выглядит калужское благоустройство.
— Благоустройство участка выполнено, - комментирует ситуацию Государственное предприятие «Калугаоблводоканал». - Со временем участок зарастёт травой.
