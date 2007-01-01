В Спас-Деменском районе дорога разваливается от ям и проломов

В воскресенье, 31 мая, жители Спас-Деменского района рассказали о плохом состоянии дороги Любунь-Церковщина в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По их словам, вся дорога в ямах.

— Обещанных текущих подсыпок не было ни в прошлом году, ни сейчас,- рассказывают местные жители. - Тем не менее на дороге ямы и проломы дренажных труб. Просьба к Правительству и Минтрансу Калужской области принять меры по наведению порядка. По дороге ходят и школьные автобусы.

— На неделе специалисты отправятся на место для осмотра участка и принятия дальнейших мер, - прокомментировали ситуацию в министерстве транспорта Калужской области.