Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Спас-Деменском районе дорога разваливается от ям и проломов
Благоустройство

В Спас-Деменском районе дорога разваливается от ям и проломов

Евгения Родионова
01.06, 11:00
0 298
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В воскресенье, 31 мая, жители Спас-Деменского района рассказали о плохом состоянии дороги Любунь-Церковщина в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По их словам, вся дорога в ямах.

— Обещанных текущих подсыпок не было ни в прошлом году, ни сейчас,- рассказывают местные жители. - Тем не менее на дороге ямы и проломы дренажных труб. Просьба к Правительству и Минтрансу Калужской области принять меры по наведению порядка. По дороге ходят и школьные автобусы.

— На неделе специалисты отправятся на место для осмотра участка и принятия дальнейших мер, - прокомментировали ситуацию в министерстве транспорта Калужской области.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im9ocjJoTTVGRHdLRG5PeUt1Q2RLdEE9PSIsInZhbHVlIjoibG9NeGRKUWhiRFprdlFiS1luelQ3QUlXUGJwNVZjLzN4anN6dVZmZnE0a3JMVHVDNUxlcEcveUwyZXkxdEN5YWJtaTNLK29GM09aK1NFbnZMWkxkL0ViT3NvNDBCWjFpSisxVXVLUzlISUVLL1lYMnVWaUJJUHRvNWh0QTJTaXAvWWRjcWZiN0lsNkhiQlJtcWJ6bHNtSEdMdXpRQlQzRmFaOXk5Tm0rb3NZSm5xcFBMc0U1Qzd6eTAwa2lobHlZcFhRcEk0WnlWNkVXMzc4UzFka0VUaDJOMGVZOTNTcGNkS3IzZXpoZW9TV3V0UzhsanNxcDJ1bzBtOVhkT1dlUkU1TnBBeUtsaG9JdHV4VFdXTlFVa0s3a3h1ZGpaVHkvdTdyMTIrejUwWTdTOFdrTktUVzg3ZzlxNGN4Rk5yaXNiSjZpcUJsbVhlSXlRckUrekpDbjkxMG14eU1VeDNNd0NwVlM0MStDQ1U3RGZWZDlBWUlxZkpVYkI5MFpEWEg5dEVJbk4wYTNRMVl6NVIxSTV2UFpuaEdvNmJKbytoQmxzb3FscnVISDBHY1pmQm5vbC9vZkJoSW9SaytMczBGeCIsIm1hYyI6IjhlOGUyN2ZjNDE0ZWM3NjlmZjA3N2FiZjNlNzc2YTg1OGVjZDIyODIyMTZjMmQ2OGQxZGRkOWViMDRiZDg3M2QiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IllmakMydHFGOU9VS0VzVEdHOWplOEE9PSIsInZhbHVlIjoiZnZnVFl0ZkdGM3JlS3kyby9VQ3Jqa291MSt0UUlVSHlHYi9MSXZMbnBnZS9temVDd1NWZ1YwU243UUlnSWtiYmJIdVBTeWtwYlFNa0VvdSt5VURqeDdZekNXY1hKTDd2NmdOUjk3cld3K1JYaVFFdGlNRWx3S2ZxMmZFcjVtT21yZGNxZUFiMVNpcG84TkZmOHk0TEJVMWwxbVJJalBhTlFTd29KNGJUUXpzbHVsT0VGWjk4aS9MNGpNTHJEL1NURFdUOHhkakxvYkdiRnBiaVV2STJSSDh5UE9jREt6M21hRTREdmZMeGtTYzFDbDFHb3Q2bisyUUpKY1gwR3hOSzlsZGRUWkRWeUM3SnovdkxNMXpMd21mUzl0LzhtR2Jvb2M2WEttS2VLR3Z6dkhWWmJHYjNrR0VXMHNjMVBPbm5KZnB0ejB1bFFndFlzMXo5OFdGa2lrcmVsbjZTalJiVStYb0FWVjRvRWw1OW1BbTNTbWlUQWVlamtiQ0NFb2FYRU1xY2xydkt6bm1TNEZVOUpmbW1ja3o2WHdET1RyZFI4Q3RtTC9qWWlxZHlaZUdKQzlOL284M0NUQzh1NUFKYkI0dE4vbzFpNFI0cHJiUDkyakZyU0J6S3pUWlR1UXhEOUU0ZGhUd3ZocnNybXB0bEd4V0ZqUHY5KytST3lVcE5aUHVHV1oyYVBoV0xuNkVTeGpjd1BOcGxzSzZtK1hwTHA1cXhFaWFKNUZ1MWxpazEyTC9taUdSZ04vQVBVOTdaMTU1S3lzd01TOWl5Rm9meGZxVEttQ1FQc0dWc285R20vMHJoU1Z4WWd2UkxlclBEQlV6RkxiWFlYcVNwdTJTdSIsIm1hYyI6IjE4Y2ExZDU3ZDI1ZWEzMWRlN2RhNTkzMTQyMTVjMjU3MmYyNTg3ODI3ZGQ5OTNjZDNkYzc1NDA4ZTI0ZGVjMzUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+