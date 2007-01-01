В центре Людиново благоустраивают территорию
О ходе работ в пятницу, 29 мая, рассказал глава Людиновского района Геннадий Ананьев.
- На площади Победы продолжаем работать с коммуникациями и параллельно благоустраиваем площадку перед вечным огнем, - сообщил чиновник. - Приводим в порядок дренажную систему. В сквере уже появляются дорожки.
На набережной подрядчик работает на смотровой площадке. Перед Дворцом Культуры им. Г. Д. Гогиберидзе точечно заменили плитку.
