Главная Новости Благоустройство В центре Людиново благоустраивают территорию
В центре Людиново благоустраивают территорию

Дмитрий Ивьев
29.05, 15:47
О ходе работ в пятницу, 29 мая, рассказал глава Людиновского района Геннадий Ананьев.

- На площади Победы продолжаем работать с коммуникациями и параллельно благоустраиваем площадку перед вечным огнем, - сообщил чиновник. - Приводим в порядок дренажную систему.  В сквере уже появляются дорожки.

На набережной подрядчик работает на смотровой площадке. Перед Дворцом Культуры им. Г. Д. Гогиберидзе точечно заменили плитку.

