Главная Новости Благоустройство В Калуге поменяли освещение в сквере Ветеранов
Благоустройство

В Калуге поменяли освещение в сквере Ветеранов

Дмитрий Ивьев
29.05, 14:36
Работы завершены на Московской площади, сообщили в пятницу, 29 мая, в управлении городского хозяйства.

- Установили 27 антивандальных светодиодных светильников, проложили 416 метров кабеля, - пояснили в управлении. - Для подсветки монумента «Танк Т-34» смонтировали 4 прожектора направленного свечения.

Дальше в планах городских служб - обновление освещения в скверах Кубяка и Пушкина.

