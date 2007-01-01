В Калуге поменяли освещение в сквере Ветеранов
Работы завершены на Московской площади, сообщили в пятницу, 29 мая, в управлении городского хозяйства.
- Установили 27 антивандальных светодиодных светильников, проложили 416 метров кабеля, - пояснили в управлении. - Для подсветки монумента «Танк Т-34» смонтировали 4 прожектора направленного свечения.
Дальше в планах городских служб - обновление освещения в скверах Кубяка и Пушкина.
