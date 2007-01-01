Главная Новости Благоустройство Две территории благоустраивают в Износковском районе
Две территории благоустраивают в Износковском районе

Дмитрий Ивьев
29.05, 10:09
Работы там уже начались, сообщил 29 мая, глава района Владимир Леонов.

В посёлке Мятлево проложат дорожки, озеленят территории, уложат резиновое покрытие для скейт-парка, а также установят зимнюю деревянную горку.

В селе Износки работы в Сквере им. С. Р. Суворова начались с первого этапа. В настоящее время ведутся демонтажные работы: подрядная организация демонтирует старые кирпичные стены и частично поменяют изношенную брусчатку, подготавливая основу для дальнейших этапов благоустройства.

