В Малоярославце показали, какой станет площадь Маршала Жукова
Эскизы в четверг, 28 мая, опубликовал глава района Вячеслав Парфенов.
По его словам, площадь сохранит свою функцию основной городской площадки для проведения памятных, торжественных и патриотических мероприятий, но при этом станет более комфортной и современной для повседневного использования.
- На территории сохраняется существующий мемориал полководцу и создается новый памятник Героям Советского Союза, - отметил он.
Центральным элементом площади станет новый мемориальный комплекс с современной архитектурной композицией и интегрированной художественной подсветкой.
