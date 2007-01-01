В Калуге оценили состояние посаженных в прошлом году деревьев

Дмитрий Ивьев
28.05, 15:59
Многие жители Калуги переживали, выживут ли деревья, которые посадили в прошлом году. Главный садовник города Ольга Зорякова лично осмотрела посадки. По информации администрации города. все растения успешно перезимовали и сейчас активно растут.

Липы уже покрылись молодыми зелёными побегами, а это значит, что их корневая система развивается как надо. Вскоре центральные улицы города наполнятся знакомым сладким ароматом цветущих лип.

Кусты спиреи тоже заметно подросли: они создали густую зелёную стену, через которую уже не пробиваются сорняки. Пока их оставляют расти в естественной форме, но позже запланирована фигурная стрижка.

Возле «Кругозора» цветет боярышник. Со временем эти кусты станут ещё пышнее и будут напоминать розовое облако. Рябина тоже хорошо адаптировалась: её белые соцветия в этом году даже крупнее, чем у обычных городских деревьев.

Первой весной зазеленела щучка дернистая — после прополки она образует сплошной травяной ковёр. Хорошо прижилась и кембриджская герань, которую высаживали прошлым летом. А некоторые кусты сирени уже начали цвести.

Главный садовник также напомнила, что теперь важна забота не только специалистов, но и самих горожан: если бережно относиться к новым посадкам, они будут радовать калужан долгие годы.

Работы по озеленению продолжаются. Сейчас готовят новые участки на улицах Баррикад и Пролетарской.

