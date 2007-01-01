В Малоярославце решают, как благоустроить площадь Маршала Жукова

Глава района Вячеслав Парфенов 27 мая на заседании межведомственной комиссии по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» представил замысел по благоустройству территории.

- В настоящее время данное общественное пространство нуждается в обновлении: большая часть покрытия физически изношена и требует замены, назрела необходимость реконструкции мемориала Героям Советского Союза, а также устройства освещения на отдельных участках, - отметил чиновник.

Комиссия единогласно поддержала конкурсную заявку.