В селе Муратовский Щебзавод ухудшается состояние детской площадки
В среду, 27 мая, жительница села Муратовский Щебзавод рассказала о проблеме с детской площадкой в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».
По её словам, детям негде поиграть.
— Помогите обустроить двор, - пишет женщина. - Обращались уже ко многим, но помощи так и не дождались.
— Для благоустройства небольших общественных территорий, например детских или спортивных площадок, можно воспользоваться программой «Инициативные проекты», - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - В её рамках жители могут предложить свой проект и получить поддержку на его реализацию от муниципалитета.
