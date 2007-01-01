В Товарково разваливается автобусная остановка
Об этом в среду, 27 мая, рассказала местная жительница в комментариях в социальной сети.
По её словам, остановку заменили только в прошлом году.
— Вот такую «замечательную» остановку нам сделали, - пишет женщина. - Проект года! В дождь и ветер абсолютно бесполезная конструкция.
— В рамках устройства тротуара по улице Центральной планируем сделать основание остановочного павильона, - комментирует ситуацию администрация Дзержинского района. - Ориентировочно работы будут проведены в следующем году.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь