Главная Новости Благоустройство На улицах Калуги высаживают летние цветы
На улицах Калуги высаживают летние цветы

Дмитрий Ивьев
27.05, 10:44
В Калуге началась высадка однолетних цветов. Растения появятся в парках, скверах, на аллеях, площадях и центральных улицах города.

В этом году городские озеленители используют два вида цветов: виолу и сурфинию. Виола хорошо переносит прохладную погоду и начинает радовать глаз уже весной, а сурфиния цветёт долго и ярко — с лета до самой осени. Такое сочетание позволяет сохранять нарядный вид клумб максимально долго.

Работы идут поэтапно. Уже высажено более семи тысяч кустов виолы и около 11 тысяч сурфинии. Благодаря такому подходу яркие цветники будут украшать Калугу вплоть до поздней осени.

