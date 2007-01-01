Участок объездной дороги Малоярославец-Детчино-Калуга отремонтируют к осени

Во вторник, 26 мая, жительница Калужской области рассказала о проблеме с объездной дорогой Малоярославец-Детчино-Калуга в социальных сетях.

По её словам, асфальт там укладывали осенью 2025 года.

— Местами возле обочин вот такое состояние асфальта, - пишет женщина. - Данное повреждение находится рядом с Афанасовским песчаным карьером, почти сразу после съезда с моста, в сторону Малоярославца. И таких мест много на заасфальтированных летом, осенью участках. По каким критериям качества принимают работу у подрядчика? Асфальт уже через полгода начинает крошиться.

— Ремонт дороги будет продолжаться до сентября следующего года, - комментирует ситуацию Министерство транспорта Калужской области. - До начала осени устраним дефекты на данном участке.